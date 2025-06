Nel pomeriggio del 6 Giugno 2025 si è svolto il Consiglio comunale avente ad oggetto, tra l’altro, anche l’approvazione del rendiconto di gestione di esercizio dell’anno 2024 e da cui è emerso che il Comune di Durazzano in realtà non è assolutamente indebitato o inguaiato così come l’Amministrazione Grasso racconta da quando si è insediata solo per coprire con bugie la propria “incertezza” amministrativa.

