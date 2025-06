Centromarca, Mutti: “A ottobre primo forum del largo consumo”

Milano, 9 giu. (Labitalia) – Il primo forum del largo consumo si terrà a Roma il 15 ottobre. Ad annunciarlo è Francesco Mutti, presidente di Centromarca, durante l’assemblea generale di Centromarca in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Il presidente di Centromarca ha spiegato come l’obiettivo sia creare un evento dedicato a tutti gli attori della filiera del largo consumo, per confrontarsi su come il settore possa contribuire alla crescita dell’Italia. “Abbiamo bisogno – dice Mutti – di essere percepiti per quello che siamo: uno dei principali settori strategici dell’Italia” e quindi di essere “accompagnati da una politica industriale coerente, coordinata e da una visione di medio e lungo periodo”.

“Quello che come aziende chiediamo al governo è innanzitutto partire da una visione di medio e lungo termine. Questo deve passare dal non mettere alcun tipo di tasse direttamente sul consumo. Ma anche e soprattutto – continua Mutti – facendo politiche per avere un minore impatto della burocrazia e una capacità di aggregare le aziende italiane affinché possano crescere dimensionalmente. Questo le potrà portare in maniera ancora più forte sui mercati esteri”.