Mastella sbaglia destinatario. E, come lui, Francesco Rubano. Occorrerebbe che si rivolgessero a De Luca, esclusivamente al governatore, per sbrogliare il nodo dei lavori della ferrovia Benevento-Cancello e relativi ritardi nella riapertura della linea ferroviaria. Lo sostiene direttamente il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini e la segreteria provinciale della Lega. Fonti del dicastero di Porta Pia ricordano che “Salvini ha sempre dimostrato con i fatti la grande attenzione per le richieste degli enti locali, e ovviamente non fa eccezione la Benevento-Napoli che è al centro di una lettera del sindaco Clemente Mastella. Il primo cittadino propone un tavolo tra istituzioni: la consueta disponibilità all’ascolto e alla collaborazione di Salvini, però, non può coprire la realtà dei fatti: il sindaco invoca una discussione su un’opera che è totalmente sotto la responsabilità e il controllo della Regione Campania. Nulla c’entrano il governo nazionale e il Mit in particolare”.

