“I buoni amministratori, quelli che hanno per di più edificato uno stretto rapporto di fiducia con gli elettori, sono merce rara, bloccarli e costringerli in panchina a causa di una regola rigida mi risulta addirittura folle”.

Così Vittorio Feltri in ordine all’ipotesi di rimozione del veto che preclude ai governatori un terzo mandato consecutivo. Il dibattito è tornato d’attualità, dopo le dichiarazioni del responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. Il partito della Meloni, che si era appellato con successo alla Consulta perché bocciasse la legge approvata in Campania lo scorso novembre dal consiglio regionale, ha rintuzzato la critica in fatto di coerenza, spiegando che non c’è stata alcuna giravolta, perché quell’iniziativa mirava ad impedire che ciascuna Regione licenziasse norme che non fossero univoche a livello nazionale, ossia, il numero dei mandati deve essere lo stesso per tutte le Regioni.

