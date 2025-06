Usa: polizia Los Angeles, ‘diversi manifestanti saranno arrestati’

Washington, 8 giu. (Adnkronos) – La Divisione Centrale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato su X che diverse persone sono rientrate “nell’area di assembramento illegale” ad Alameda, vicino a un centro di detenzione per immigrati, e sono state fermate. Queste persone, afferma la polizia, saranno “arrestate e schedate”.

I video ottenuti dalla Kabc, affiliata alla Cnn, mostrano gli agenti nei pressi del Metropolitan Detention Center che formano una linea di schermaglia per allontanare i manifestanti dalla zona. Secondo quanto riportato, una folla di manifestanti è stata avvistata anche all’angolo tra First Street e Alameda Street, mentre colpiva le auto della polizia con oggetti duri.