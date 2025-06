Usa: disordini raid immigrazione, Trump chiama Guardia Nazionale a Los Angeles

Washington, 8 giu. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato alla Guardia Nazionale di recarsi a Los Angeles per gestire i disordini causati dai raid sull’immigrazione. La decisione è stata presa dopo due giorni di disordini nella città californiana, durante il quale gli abitanti di un quartiere a maggioranza latina si sono scontrati con gli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Gas lacrimogeni e “munizioni non letali” sono stati utilizzati per disperdere la folla nel quartiere Paramount.

“Nella misura in cui proteste o atti di violenza inibiscono direttamente l’esecuzione delle leggi, essi costituiscono una forma di ribellione contro l’autorità del governo degli Stati Uniti”, afferma Trump in un’ordinanza in cui stabilisce che le unità della Guardia Nazionale “proteggeranno temporaneamente” gli ufficiali dell’immigrazione. Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato sui social media: “Il governo federale sta prendendo il controllo della Guardia nazionale della California e sta schierando 2.000 soldati a Los Angeles, non perché ci sia carenza di forze dell’ordine, ma perché vogliono dare spettacolo”.