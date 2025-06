Referendum: Almici (FdI), ‘a Olevano Romano grave violazione regole democratiche’

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Quanto accaduto oggi in un seggio di Olevano Romano rappresenta una gravissima violazione delle regole democratiche. In pieno silenzio elettorale, una presidente di seggio si è lasciata fotografare con un esponente del Partito Democratico esibendo il libro di Bersani – simbolo della propaganda referendaria – con tanto di messaggio social a sostegno del voto per i 5 Sì”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

“Un fatto inaccettabile, ancor più perché compiuto da chi avrebbe il dovere di garantire la correttezza e la neutralità del procedimento elettorale. Non è la prima volta che la sinistra tenta di piegare le istituzioni alla propria propaganda, ma ogni abuso mina la fiducia dei cittadini nella democrazia”, prosegue.

“Le regole valgono per tutti, e chi le calpesta deve risponderne nelle sedi opportune. Fratelli d’Italia condanna con fermezza questo episodio e auspica che le autorità competenti intervengano con tempestività e rigore”, conclude.