Mo: Pd Puglia, ‘solidarietà a Emiliano, sua posizione chiara e condivisibile’

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Esprimiamo piena solidarietà al Presidente Emiliano oggetto di minacce odiose e violente. La posizione del Presidente Emiliano rispetto a quanto sta accadendo a Gaza è chiara e condivisibile. Così come è chiaro che il Presidente Emiliano non ha espresso alcuna accusa al popolo Israeliano, anzi ha solidarizzato con quanti, tantissimi, in Israele, sono apertamente schierati contro il governo Netanyahu”. Lo dicono i deputati pugliesi del Partito democratico, Claudio Stefanazzi, Marco Lacarra e Ubaldo Pagano a proposito delle minacce via social giunte al governatore pugliese dopo l’annuncio via Instagram della sua decisione di interrompere i rapporti con il governo israeliano per quello che ha definito “il genocidio” palestinese.