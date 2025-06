Mo: Katz, ‘all’antisemita Greta Thunberg, torna indietro, non raggiungerai Gaza’

Tel Aviv, 8 giu. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha rilasciato una dichiarazione in cui mette in guardia la Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari sulla nave Madleen, dal violare il blocco navale israeliano che circonda la Striscia. Il ministro ha aggiunto di aver dato ordine alle Forze di difesa israeliane di non consentire alla nave di raggiungere la costa di Gaza. “All’antisemita Greta Thunberg e ai suoi amici dico chiaramente: tornate indietro, perché non raggiungerete Gaza”, ha detto e ha aggiunto che Israele agirà contro qualsiasi tentativo di violare il blocco o di aiutare le organizzazioni terroristiche.

La flottiglia comprende tra i passeggeri l’attivista per il clima Greta Thunberg, l’attore Liam Cunningham e la politica europea Rima Hassan, e sta navigando verso la Striscia di Gaza nel tentativo di “rompere l’assedio illegale di Israele, di fermare la carestia nei confronti dei palestinesi e il genocidio a Gaza”, come ha affermato ieri il gruppo di attivisti.