“Gentili onorevoli, in un momento storico in cui il sistema sanitario pubblico, territoriale e ospedaliero, si trova ad affrontare sfide complesse, dalla carenza di personale alla crisi dei servizi di prossimità, passando per la difficoltà di garantire livelli essenziali di assistenza equi, universali e accessibili, riteniamo un valore aggiunto il contributo derivante da un confronto aperto e cooperativo tra professionisti della salute e decisori politici. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento (organo sussidiario dello Stato), spinto dal senso di responsabilità, ritiene doveroso rivolgere a Voi, rappresentanti istituzionali del nostro territorio, un cordiale invito ad un dibattito sulle attuali problematiche legate alla sanità sannita e sul rispetto del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione. La sanità pubblica è un bene comune da difendere a ogni costo”.

E’ l’invito rivolto ai rappresentanti istituzionali locali, parlamentari, consiglieri regionali, sindaco del capoluogo e presidente della Provincia, per un confronto operativo rispetto la situazione della sanità territoriale.

