In un periodo inusuale per una gara dilettantistica, Cautano e Benevento NG si affrontano per la conquista della Coppa di Terza categoria. Una manifestazione riuscita, dedita a tenere viva la passione calcistica anche dopo lo stop dei campionati e che ieri ha visto presso la struttura comunale di Paduli accorrere un pubblico numeroso. Il sole cocente, nonostante l’ora (calcio d’inizio alle 18.18) non frena l’impeto dei 22 in campo, smaniosi di portare a casa il trofeo.

