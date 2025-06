Un ultimo giorno di libertà prima di ritornare, almeno sulla carta, a fare sul serio. Ferie finite per i calciatori del primo gruppo: i tesserati a partire dalla giornata di domani dovranno presentarsi all’Antistadio Imbriani per la ripresa ufficiale degli allenamenti. Già oggi i giocatori faranno rientro in città. Uno scenario che riguarda però solo chi avrà intenzione di rispondere alla convocazione della società giallorossa. Clima di attesa su ciò che accadrà domani, alla luce della protesta delle scorse settimane che ha coinvolto Berra e compagni.

