Mo: media, ‘corpo ostaggio thailandese restituito a Israele’

Tel Aviv, 7 giu. (Adnkronos) – L’ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato in una nota che il corpo del cittadino thailandese Natthapong Pinta, preso in ostaggio il 7 ottobre 2023 e ucciso durante la prigionia a Gaza dalle Brigate Mujahideen, è stato restituito a Israele.

Secondo la dichiarazione, Pinta fu ucciso poco dopo l’inizio della guerra dallo stesso gruppo che teneva in ostaggio i corpi degli israelo-statunitensi Judy Weinstein-Haggai e Gadi Haggai, i cui resti sono stati recuperati a Gaza all’inizio di questa settimana.