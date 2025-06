Tel Aviv, 7 giu. (Adnkronos) – L’esercito israeliano continuerà a bombardare il Libano se Hezbollah non verrà disarmato. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, affermando che “non ci sarà pace a Beirut” e “nessun ordine o stabilità in Libano”, se non sarà garantita la sicurezza di Israele. “Gli accordi devono essere rispettati e se non farete ciò che è richiesto, continueremo ad agire con grande forza”, ha affermato il ministro israeliano.