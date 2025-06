Vigili del fuoco in azione ieri mattina a San Giorgio del Sannio, chiamati a domare il rogo di un’auto.

In un parcheggio di via Aldo Moro una Audi A3 ha preso fuoco, e i caschi rossi sono tempestivamente entrati in azione, intorno alle 8. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia municipale, mentre si formava un capannello attratto dagli scoppi interni alla vettura e la densa nube nera che si è levata dall’area di sosta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia