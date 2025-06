Parlamento: sicurezza sul lavoro e rinnovo Commissioni a Odg settimana**

Roma, 6 giu (Adnkronos) – Il rinnovo delle Commissioni parlamentari e le comunicazioni del governo sulla sicurezza sul lavoro sono al centro dell’agenda dei lavori parlamentari della prossima settimana, alla ripresa dopo la pausa di una settimana per la campagna elettorale per le amministrative e per il referendum.

A Montecitorio si riprende martedì mattina con il decreto per le esequie di papa Francesco e per l’inizio del pontificato di papa Leone; approvato dal Senato è in scadenza il 21 giugno. A seguire, e per tutta la settimana, alcune mozioni, la legge di delegazione europea e una serie di ratifiche. Sempre martedì alla Camera sono convocate le Commissioni per il rinnovo periodico. Sono previsti due turni di convocazione, alle 14 dalla I alla VII e alle 15 dalla VIII alla XIV.

Giovedì 12 giugno, alle 10, avranno invece luogo le comunicazioni della ministra del Lavoro Marina Calderone sulla sicurezza. Al Senato si riprende martedì 10 alle 16,30 con le comunicazioni del governo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il calendario di palazzo Madama, come seguito di argomenti non conclusi, a seguire comprende la riforma della giustizia, il Dl sugli acconti Irpef e il Dl alluvioni e Campi flegrei.