Dalla rappresentanza al lavoro agile, ecco temi al centro assemblea Manageritalia

Roma, 6 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Le ‘nuove frontiere’ del mondo del lavoro e dell’impresa. E in ruolo dei manager verso gli scenari futuri. Questi i temi che sono stati al centro della tavola rotonda ‘Sindacato dei manager e nuovo lavoro’, nel corso dell’assemblea nazionale di Manageritalia tenutasi oggi a Milano.

Per Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e lavoro, intervenuto all’evento, “la trasformazione tecnologica è una delle tre trasformazioni che hanno cambiato tutti i settori, non solo il terziario”. “Non esiste settore immune dalle tre grandi transizioni che sono in corso, la tecnologica digitale, oggi dell’intelligenza artificiale, quella ambientale, climatica e quella demografica che è iper sottovalutata in Italia, ma soprattutto nell’organizzazione di imprese e del lavoro sarà veramente uno tsunami, il New York Times parla di silver tsunami italiano”, ha detto.

Per Chiara Bisconti, consulente aziendale ed esperta di lavoro agile, quest’ultimo “è il modo di lavorare del futuro”. “Quando si parla di lavoro agile – ha chiarito – dobbiamo essere tutti consapevoli di cosa stiamo parlando perché ancora oggi c’è questa incomprensione di fondo che porta il dibattito sempre su estremi sbagliati. Il lavoro agile non è la contrapposizione del lavoro da casa al lavoro in ufficio, non c’è alcuna necessità di argomentare se è meglio la presenza rispetto al remoto”.

“Il lavoro agile, la legge del 2017 lo dice in modo molto chiaro, è la possibilità di riorganizzare il lavoro nello spazio e nel tempo alternando, come dice la legge, l’ufficio ad altri luoghi dove è possibile lavorare con una flessibilità nel tempo di lavoro. Il lavoro agile -ha continuato- è una rivoluzione copernicana, ha completamente cambiato il modello, il modo in cui intendiamo il lavoro e il senso che le persone danno al lavoro”, ha aggiunto.

E Monica Nolo, vicepresidente di Manageritalia, ha sottolineato che “quando fai rappresentanza devi capire chi rappresenti e questo in un certo qual modo ti indirizza sulla tua attività”. “All’interno della responsabilità manageriale c’è un elemento molto ampio, con il posizionamento che stiamo facendo con Manageritalia toccheremo 15 tematiche, un ventaglio molto ampio sul quale i nostri manager hanno da poter dire”, ha spiegato ancora.

Simone Pizzoglio, vicepresidente Manageritalia, ha ricordato che nella “nostra idea di comunicazione strategica c’è anche l’ascolto della base, dei delegati, abbiamo 14 associazioni aderenti, siamo presenti in tutto il territorio nazionale”.