Caldo rovente ma tanta partecipazione ieri in piazza Roma per la cerimonia di celebrazione del 211esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza di tanti cittadini, autorità, e studenti, nonché i familiari dei decorati e delle vittime del dovere, degli orfani assistiti dall’Onaomac, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Il Comandante Provinciale, Colonello Enrico Calandro, ha ricordato che “i Carabinieri operano con quotidiana dedizione e spirito di servizio, seguendo i valori fondamentali rappresentati da militarità e competenza, coraggio e umiltà, operando in sinergia istituzionale con le altre forze di polizia ed in aderenza al modello di coordinamento territoriale, il cui equilibrio è assicurato dall’unità di indirizzo espresso dal Prefetto”.

