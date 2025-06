Ue: Picierno, ‘grazie per solidarietà, costruiamo tempi migliori senza paura’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Come saprete da questa mattina per decisione del Ministero dell’Interno mi è stata assegnata una scorta della Polizia di Stato. Ci sarà tempo per riflettere sul clima di odio e di violenza in cui ormai il nostro dibattito pubblico è immerso, di come la mostrificazione dell’avversario e delle istituzioni sia divenuta la cifra del nostro tempo e ci sarà tempo per riflettere sui silenzi e sulle solitudini che possono trasformare le semplici minacce verbali e gli insulti in un rischio concreto. Per il momento voglio ringraziarvi della vostra presenza, della solidarietà e dell’umanità che avete mostrato”. Lo scrive Pina Picierno del Pd sui social.

“Perché esiste anche un Paese che non odia ma costruisce, che alla paura oppone una resistenza fatta di amore per la libertà e per la democrazia. Costruiamo tempi migliori, per l’Europa e per la nostra Repubblica. Senza paura e con orgoglio”.