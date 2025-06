Tpl, Nobile (Agid): “Non siamo al confronto umano contro macchina”x

Roma, 4 giu. – (Adnkronos) – “Qualcuno per motivi commerciali sta vendendo un confronto essere umano contro macchina. Non siamo a questo punto. In questo momento il contesto oggi è di essere umano che sa usare questa tecnologia contro essere umano che non la sa usare”. Così Mario Nobile, direttore generale Agenzia per l’Italia digitale, Agid, in occasione del 19° Convegno Nazionale Asstra, appuntamento annuale di riferimento per il mondo del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva.

Durante la sessione intitolata “Verso l’evoluzione dei modelli di mobilità collettiva: tra intelligenza artificiale, cybersecurity, trasformazione digitale e guida autonoma”, Nobile ha spiegato: “Servono investimenti, ma non a carico del fondo assegnato dal Mit o dei bilanci delle aziende, servono delle forme di incentivo. Una proposta che stiamo analizzando in Agid è che per gli enti pubblici si vada al di fuori del patto di stabilità, mentre per le spa, srl, le società pubbliche o private, ci sia una defiscalizzazione, una moneta fiscale, uno scalare dall’F24 delle tasse mensili di tutti gli investimenti fatti in prodotti, servizi e formazione sull’intelligenza artificiale artificiale”.