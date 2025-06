Sì a un affidamento ai privati per una durata di sette anni, ma con diversi interventi di ‘potenziamento’.

E’ il nuovo indirizzo fornito dalla giunta Ricci per l’utilizzo di villa Serenitas.

Per lo spazio verde di via Moro, il 2 agosto dell’anno scorso, l’amministrazione comunale aveva già tracciato una linea e fornito agli uffici delle direttive sulle modalità di assegnazione della villa.

Ora, con la delibera 72 approvata il 30 maggio scorso, la giunta ha compiuto un nuovo passo verso la pubblicazione di un bando.

