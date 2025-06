Referendum: Nicita (Pd), ‘Agcom impartisca ordine di informazione a emittenti’

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “Gli ultimi dati Agcom confermano la copertura assolutamente residuale dei temi referendari. Non solo proprio come tempi dai ai comitati, ma anche come temi e argomenti coperti”. Lo dice Antonio Nicita, vice presidente del gruppo Pd in Senato e membro della commissione di Vigilanza Rai.

“Si dà estremo risalto alla notizia di chi ritira o non ritira una scheda, specie se a dichiararlo è la Presidente del Consiglio, ma non si spiega a cosa serve quella scheda, non si mettono i referendum nell’agenda setting del discorso pubblico -prosegue Nicita-. Il che, essendo il raggiungimento del quorum referendario una condizione imprescindibile per la validità, pone il tema del valore dell’informazione pubblica per il funzionamento della nostra democrazia, specie con riferimento alla missione del servizio pubblico che si conferma essere TeleMeloni. Agcom ha appena fatto un richiamo alle emittenti ma non basta. Serve un ordine, mancano davvero pochi giorni, i cittadini e le cittadine hanno diritto di essere informati pienamente”.