Circa mille studenti, 14 scuole, 25 stand espositivi, premiazioni, musica e divertimento per la quarta edizione della ‘Festa dell’Ambiente’, l’evento con cui l’Asia ed il Comune di Benevento ogni anno celebrano l’ambiente premiando persone, realtà e modelli che praticano e promuovono la sostenibilità ambientale. Nella cornice della villa comunale per tutta la mattinata di ieri si sono susseguiti laboratori, confronti, interventi, giochi didattici a tema ambientale sport per i più piccoli.

