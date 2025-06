Stretta finale per la variante della Torre-Sala che, a distanza di diversi mesi dalla richiesta rivolta ai progettisti, dovrebbe essere, ormai, in dirittura d’arrivo. Ieri, l’elaborato progettuale aggiornato ha ricevuto il placet della Asl, a questo punto dovrebbe mancare solo il via libera del Coni in merito alla palestra.

Una variante che, secondo l’interpretazione della maggioranza, non è sostanziale, pertanto, dopo le opportune verifiche prodotte dal tecnico incaricato, l’ingegnere Giovanni Quarantiello, il responsabile del procedimento, che è lo stesso dirigente alle opere pubbliche Antonio Iadicicco, procederà alla validazione, prima di sottoporla all’approvazione della giunta e conseguente invio al Ministero.

