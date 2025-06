Il prezzo della sostenibilità: così le nuove regole Ue cambieranno l’economia in Italia e in Europa

(Adnkronos) – Sono quattro i pilastri regolatori che Bruxelles ha posto a presidio della transizione energetica e su cui il corporate europeo è chiamato a cimentarsi dal 2026: EU Emission Trading System (ETS), Carbon Border Adjusted Mechanism (CBAM), EU Deforestation Regulation (EUDR) e EU Directive Corporate Sustainability Reporting (CSRD). Mentre quest’ultima, ancora in negoziazione, comporta effetti pur pressanti ma prevalentemente amministrativi sulla reportisitca, le prime tre inizieranno ad impattare la redditività già dal prossimo anno.

La traiettoria esponenziale con cui il regolatore ha disegnato il phase-in della normativa per il prossimo decennio concede al massimo un paio di anni prima che l’impatto della transizione si impenni e colpisca in modo non più trascurabile redditività e Capex delle imprese europee. Stare fermi adesso rinviando il problema potrebbe comportare un maggior costo domani. Risulta dunque cruciale il modo in cui questo biennio verrà impiegato da aziende e banche ai fini della loro capacità di navigare il mare della transizione riducendo il rischio di naufragio.

I settori più colpiti saranno siderurgia, energia, agricoltura, industria pesante, costruzioni, logistica. Le materie più sensibili diventeranno alluminio, ferro, elettricità, caffè, soia, cacao, cellulosa, cemento, acciaio e fertilizzanti. Negli ultimi tre casi l’impatto sarà particolarmente stringente per via dell’effetto cumulato di ETS e CBAM a cui si aggiungeranno le pressioni derivanti dalla catena di fornitura. In sostanza più del 30% del Pil europeo sarà impattato dalla transizione a partire dal prossimo anno.

Quantificare l’effetto della transizione sul mondo corporate è una sfida complicata in virtù di possibili modifiche del quadro normativo, delle tante variabili in movimento e delle inevitabili assunzioni da fare.

Il mercato fornisce indicazioni utili al riguardo attraverso le curve forward.

Il prezzo del carbonio attualmente a 70Eur/t è negoziato a Eur78/t con scadenza fine 2028, scontando una volatilità superiore al 30%.

Il gas naturale ha registrato una volatilità del 35% negli ultimi due anni.

I fertilizzanti – in particolare l’urea – mostrano una volatilità di prezzo superiore al 30%.