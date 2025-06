«Via degli Eroi: un nome che evoca memoria e impegno. Ma in cima alla strada, da oltre quarant’anni, campeggia il simbolo di un’attesa infinita: la casa albergo per anziani comunale, mai completata».

Così il gruppo Rinascita Guardiese inizia la stesura della sua ultima denuncia sociale sulle criticità che affliggono Guardia. Stavolta il tema riguarda il mancato completamento, dopo l’inizio dei lavori negli anni Ottanta, della struttura degli anziani, pensata per creare un centro di aggregazione per una delle fasce più fragili della popolazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia