Comincia a farsi sentire la crisi idrica nel Fortore, che si preannuncia intensa anche quest’estate. Un inverno con scarse precipitazioni e le problematiche verificatesi già nei mesi più freddi fanno pensare ad un’estate in crisi idrica. Difatti, soprattutto i Comuni che gestiscono il servizio idrico autonomamente, stanno cominciando a soffrire la carenza d’acqua. Tra i primi a soffrire la siccità San Giorgio la Molara, che ha già cominciato con le sospensioni dell’erogazione idrica negli orari notturni. Il Comune, inoltre, sta lavorando per mettere in funzione i pozzi costruiti dall’Ente per la fornitura alle aziende agricole presenti sul territorio.

