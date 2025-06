Consumi, Gabriele (Consumerismo): “Siamo al fianco degli operatori corretti”

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – “Non facciamo altro che lavorare a difesa del consumatore stando al fianco degli operatori corretti. In maniera obiettiva e producendo una valutazione assolutamente indipendente, entriamo nel cuore delle aziende che vogliono aprire le loro porte a noi. Andiamo ad analizzare qual è l’attività che l’azienda pone in essere nei confronti dei consumatori e, nel caso in cui c’è bisogno, diamo indicazioni, suggerimenti, miglioramenti rispetto a quanto già fa”. Racconta così l’operato dell’associazione no profit Consumerismo il suo presidente, Luigi Gabriele, intervenendo all’incontro organizzato nella sede milanese di Engie dove è stato consegnato alla utility energy il sigillo di ‘operatore eccellente’ nel mercato dell’energia.

Un riconoscimento assegnato dopo tre mesi di indagine durante i quali Consumerismo ha osservato chiarezza delle offerte commerciali, qualità del servizio clienti e regolarità nelle fatturazioni dell’operatore energetico. Durante l’indagine “abbiamo fatto cinque incontri di natura fisica, numerosi incontri invece di natura telematica – racconta Gabriele – Abbiamo analizzato molti documenti e fatto call di analisi con le varie unità aziendali”. Gabriele illustra poi la consueta procedura di valutazione per il conferimento del sigillo: “Dopo un monte ore molto rilevante, ci riserviamo di valutare quello che abbiamo osservato attenendoci a un regolamento preventivo che consente di raggiungere un indice che può andare dallo zero a una, due o tre stelle, il punteggio massimo”, raggiunto da Engie.

L’indagine per l’assegnazione del riconoscimento attribuito all’operatore energetico si è svolta in modo indipendente e imparziale. Per Consumerismo, indagini come questa sono fondamentali “se vogliamo cambiare realmente le cose”. Per attuare il cambiamento è necessario “selezionare le persone con cui ci relazioniamo e fare in modo che le imprese capaci di impattare positivamente sul mercato e sulla vita dei cittadini abbiano risalto”, conclude Gabriele.