Un veleno potentissimo in grado di ammazzare un animale di taglia grande in un paio di decine di minuti e, per di più, senza possibile antidoto da attivarsi a contrasto.

Emergono ulteriori dettagli e indiscrezioni in merito all’odioso evento verificatosi ad Airola la scorsa settimana e culminato nella morte di ben tre cani padronali deceduti dopo aver passeggiato lungo via Lavatoio. Come si ricorda, i quadrupedi erano al guinzaglio dei rispettivi padroni quando, approfittando della distrazione comprensibile di chi li stava accompagnando, avevano addentato i bocconi mortali. Dopo le segnalazioni giunte al Comune di Airola, si erano quindi attivati i preposti uffici riuscendosi ad intercettare in strada i bocconi avvelenati che, prontamente, dopo la chiamata ai Carabinieri della Stazione locale, sono stati affidati all’Azienda sanitaria locale per le dovute conferme.

