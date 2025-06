Usa, scattano i dazi del 50% su acciaio e alluminio

Washington, 4 giu. (Adnkronos/Afp) – Entrano in vigore oggi 4 giugno negli Stati Uniti i nuovi dazi sull’acciaio e sull’alluminio importati. Il presidente Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo. La decisione del presidente Usa, che in precedenza aveva dichiarato essere volta a proteggere le industrie nazionali dell’acciaio e dell’alluminio, porta le imposte su entrambi i metalli dal 25 al 50 per cento.

“Se ad altri Paesi è consentito applicare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con misure tariffarie contro di loro, il nostro Paese non ha neanche una piccola possibilità di sopravvivenza economica”, ha scritto .