Sport, Premio Fair Play Menarini l’11 giugno al Coni con tre giovani esempi di etica sportiva

Roma, 4 giu. – (Adnkronos) – Quando un ragazzo sceglie di sbagliare un rigore assegnato ingiustamente, o denuncia un proprio errore sapendo di dover rinunciare alla vittoria, oppure interrompe una partita per riportare la calma sugli spalti, sta scrivendo una pagina speciale dello sport e non solo. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra non solo i grandi campioni, ma anche le nuove generazioni, portatrici di gesti esemplari e coraggiosi.

Sarà proprio questo doppio filo, tra leggende affermate e giovani promesse, a caratterizzare la conferenza stampa ufficiale di mercoledì 11 giugno, al Salone d’Onore del Coni di Roma. In quest’occasione saranno annunciati i nuovi vincitori del Premio Fair Play Menarini 2025: grandi nomi dello sport internazionale che saranno i protagonisti delle serate del 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Ma non solo: alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, verranno consegnati anche i trofei ai vincitori del Premio Fair Play Menarini “Giovani”, categoria che dà risalto ai comportamenti virtuosi delle nuove generazioni.

Il primo dei tre nomi di quest’anno è Nicola Nardo, portiere del Ponte San Nicolò (Padova). Nel corso di un’infuocata partita valida per il campionato di calcio provinciale categoria Allievi, ha ammutolito il pubblico dimostrando maturità e coraggio: nel mezzo di una pioggia di grida e insulti tra i genitori-tifosi delle due squadre, è corso a bordocampo per redarguirli, minacciando di lasciare il terreno di gioco insieme ai suoi compagni se gli animi non si fossero calmati.

Non è stato da meno Michele Vivalda, portacolori dello Sci Club Sestriere. Durante il trofeo Pinocchio sugli Sci ha conquistato il miglior tempo nello slalom speciale, ma a fine prova si è reso conto di aver saltato una porta. Un errore non visto dal direttore di gara, ma che Michele non ha esitato a denunciare, pur sapendo di andare incontro a squalifica.

Infine, i valori del fair play brillano nel gesto del giovane calciatore della Sales Firenze Alessandro Bugli, che ha deciso di sbagliare un rigore assegnato ingiustamente alla sua squadra. Nonostante questa fosse sotto di un gol, Alessandro ha spedito volutamente il pallone fuori dal campo, per mettere fine alle polemiche. “Questi ragazzi dimostrano che la correttezza, la lealtà e il rispetto delle regole sono principi universali e sempre validi, ad ogni livello e in ogni disciplina – dichiarano Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Nei loro gesti possiamo ritrovare la stessa nobiltà d’animo delle leggende dello sport che premiamo ogni anno”.

Dopo la conferenza stampa di presentazione al CONI, la 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, realizzata in partnership con Sky TG24, proseguirà il 26 giugno a Firenze per il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, per poi arrivare al gran finale del 2 e 3 luglio, con le serate ufficiali di premiazione a Firenze e Fiesole.