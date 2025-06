Pronto Soccoro, manca il personale. Serve correre ai ripari.

In un periodo di emergenza, la dg Morgante prova a mettere ‘pezze’ per sanare la mancanza di personale da immettere in Pronto Soccorso. Per provare ad arginare questo problema è stato indetto ieri, con apposito atto delibera (il numero 500 del 2025) Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse, per soli titoli, per il conferimento di incarichi libero professionali al personale medico in quiescenza per le esigenze della Unità Operativa Complessa Medicina d’ Emergenza-Urgenza del P.O. “Rummo” dell’ A.O.R.N. San Pio di Benevento. Invito a presentare domande entro dieci giorni.

