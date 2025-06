Pronto soccorso del Sant’Alfonso in ferie estive? Assolutamente no. Anzi. In tal senso la direzione dell’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento per il tramite di una nota ufficiale con la quale si vanno a smentire categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi definendole, per di più, “assolutamente destituite di fondamento”. È quanto viene fatto presente in un comunicato stampa divulgato dal Comune di Sant’Agata de’ Goti, dopo che il sindaco Salvatore Riccio si è attivato per avere lumi dalla dirigenza del San Pio: “Le notizie diffuse sono false e lesive nei confronti dei lavoratori ospedalieri, che con senso di responsabilità e spirito di sacrificio affrontano il lavoro quotidiano e la programmazione dei delicati mesi estivi, al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi sanitari anche nel periodo estivo”: questo è stato in particolare rimarcato dall’Azienda ospedaliera.

