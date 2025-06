Pd: domani Orlando in Sardegna per nona tappa viaggio in realtà industriali

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Domani, giovedì 5 giugno, farà tappa in Sardegna, nono appuntamento nazionale, il Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese promosso dal Forum Industria del partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd che guiderà una delegazione composta da esponenti dei democratici sardi e da parlamentari. Si legge in una nota del Pd.

Il programma prevede alle ore 10 un incontro di Orlando e della delegazione Pd con la stampa presso la sede regionale del Partito Democratico in Via Emilia 39 a Cagliari. Alle ore 12 è prevista una visita e un incontro con i lavoratori dello stabilimento Fonderia Portovesme Srl (Glencore) presso la Zona Industriale di San Gavino Monreale. A seguire, alle ore 16, si terrà un incontro con i dirigenti Portovesme Srl (Glencore) presso lo stabilimento Glencore, Zona Industriale di Portovesme – Portoscuso. Alle ore 16.30 è previsto un incontro con le RSU dell’area industriale di Portovesme, presso lo stabilimento Glencore – Portovesme. Infine, alle ore 18, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Conoscere e Partecipare: Lavoro e Diritti” presso la sala convegni Lu’ Hotel, in Via Costituente, a Carbonia.

La prima tappa del Viaggio nelle realtà industriali del Pd organizzato dal Forum Industria del partito è stata nelle Marche, la seconda in Emilia-Romagna, la terza in Liguria, la quarta in Calabria, la quinta in Lombardia, la sesta in Piemonte, la settima in Abruzzo, l’ottava in Friuli-Venezia Giulia, la nona sarà quella sarda e a seguire nelle prossime settimane sono previste le visite in Basilicata, Toscana, Campania, Puglia e nelle altre regioni. Un viaggio nelle realtà industriali per confrontarsi con lavoratori, imprese, parti sociali, organizzazioni di categoria, amministratori locali. Un percorso che si accompagna ai seminari di approfondimento già avviati sulle politiche industriali coinvolgendo esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e di una newsletter “Industria25”. Con l’obiettivo di definire le proposte del Partito Democratico per una nuova stagione di reindustrializzazione del Paese verso una conferenza nazionale che si terrà nel mese di luglio.