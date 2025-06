Pau dei Negrita e La Rappresentante di Lista protagonisti del Music Fest del WMF

Roma, 4 giu.(Adnkronos) – Il 5 giugno prosegue il WMF – We Make Future, la più grande Fiera Internazionale e Festival sull’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’innovazione digitale, con la seconda giornata del Music Fest, che si apre alle 9:45 sul Mainstage con la performance della Banda Rulli Frulli. Nato a Finale Emilia (MO) da un’idea di Federico Alberghini, il progetto rappresenta un unicum nel panorama musicale e sociale italiano. La Banda Rulli Frulli è composta da decine di giovani musicisti, abili e diversamente abili, uniti da un linguaggio sonoro potente e originale, fatto di strumenti costruiti con materiali di recupero. Con un’attività live che ha toccato centinaia di piazze in Italia e all’estero, la band porta sul palco un messaggio profondo di inclusione, creatività e comunità. Nel pomeriggio, alle 16, sempre sul Mainstage, sarà la volta del dj set di Pau, autore, compositore e voce inconfondibile dei Negrita. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, Pau si è affermato come uno dei volti più noti del rock italiano, attraversando esperienze che vanno dalle collaborazioni con Ligabue alle colonne sonore per il cinema, fino al teatro musicale, dove ha interpretato Ponzio Pilato nella celebre produzione di ‘Jesus Christ Superstar’. Il suo set al WMF sarà un viaggio musicale tra rock, elettronica e sperimentazione, capace di coinvolgere ed emozionare.

Alle 21 il Mainstage ospiterà il Summer Tour de La Rappresentante di Lista, uno dei progetti più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano. Con uno stile che fonde pop, teatro, impegno e immaginazione, il duo porterà sul palco del WMF un live ricco di energia, visione e intensità. Per assistere al concerto è necessario acquistare un biglietto dedicato su TicketOne. Proseguono anche le esibizioni sul palco del Contest Band Emergenti, all’interno dell’Area Fieristica. La seconda giornata vedrà protagoniste alcune tra le proposte più interessanti del panorama indipendente italiano. Dalla provincia di Modena arrivano i Malvax, band nata come cover band nel 2014 e diventata negli anni una delle realtà più affermate dell’indie italiano. Con l’EP ‘disco-teca’ e il singolo ‘Semafori Rossi’, premiato al Premio Lunezia e trasmesso dalle radio nazionali, la band continua a definire una cifra sonora personale e riconoscibile. Sul palco saliranno anche i The Mice Tribe, progetto che fonde radici jazz e attitudine rock, trasformando ogni performance in un’esperienza ad alta intensità emotiva. L’energia, la passione e la contaminazione di stili sono il cuore pulsante del loro percorso artistico. Arrivano invece da un universo sonoro fatto di synth distorti, concept visivi futuristici e vibrazioni underground i Wanderlast, trio italiano attivo dal 2018 che ha fatto del palco il proprio habitat naturale.

Dopo una lunga gavetta tra locali e festival, la band ha recentemente raggiunto il traguardo del primo sold out, confermando una fanbase sempre più partecipe e affezionata. Dalle Marche, i Cinqueminuti portano in scena il loro stile ironico, narrativo e coinvolgente, capace di raccontare la quotidianità con leggerezza e groove. Nati nel 2016, fondono alt-pop, rock e funk con una scrittura che alterna poesia e divertimento, con il motto “ride bene chi ride funky” come manifesto estetico. Dalla Sardegna arrivano i Primo Atto di Secessione, band composta da musicisti attivi in diverse formazioni alternative isolane. Con l’uscita del loro primo EP, intitolato ‘Atto Primo’, propongono una miscela musicale intensa e ruvida, dove punk e rock si intrecciano in una narrazione sonora diretta e viscerale. I Melty Groove, nati nel 2020 da un’idea di Edoardo Luparello, Alice Costa e Carlo Peluso, propongono uno stile che rilegge il soul e il funk in chiave contemporanea. Le loro ‘hypercover’ sono reinterpretazioni creative di brani celebri, arricchite da improvvisazioni, vocalità gospel e sonorità moderne, in una continua esplorazione tra passato e presente.

Chiuderanno la giornata i Leimannoia, un progetto musicale nato come risposta ironica e fuori dagli schemi al mondo indie. Tra irriverenza, giochi di parole e provocazione, la band si muove tra pop, funk, punk e hip hop, definendo la propria identità con un’attitudine anti-mainstream e un sound che riflette l’energia disordinata e autentica delle loro performance. Per accedere ai concerti sul Mainstage è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day o il Mainstage Ticket 3 days. Entrambi i ticket permettono anche l’ingresso all’Area Fieristica del WMF, dove oltre alle performance delle band emergenti, sarà possibile esplorare numerosi eventi dedicati al mondo dell’innovazione, della robotica, del gaming, degli eSport, della creator economy e molto altro. Il concerto de La Rappresentante di Lista è escluso da questi ticket e prevede l’acquisto di un biglietto dedicato su TicketOne.

WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione, è in programma fino al 6 giugno. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.