Mo: Houthi, ‘attaccato l’aeroporto internazionale Ben-Gurion in Israele’

Sana’a, 4 giu. (Adnkronos) – Gli Houthi yemeniti hanno attaccato l’aeroporto internazionale Ben-Gurion in Israele. Lo riporta il canale televisivo Al Masirah. “Le forze missilistiche delle forze armate yemenite hanno condotto un’operazione militare di alta qualità prendendo di mira l’aeroporto di Lod (nei pressi di Tel Aviv), nella regione occupata di Jaffa, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2”, ha affermato in una nota il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sariya, aggiungendo che “l’operazione ha avuto successo e le attività dell’aeroporto sono state sospese”.

“L’operazione ha impedito per il secondo giorno consecutivo l’atterraggio di un aereo cargo militare statunitense in un aeroporto israeliano”, ha aggiunto Sariya, spiegando che l’attacco è stato condotto “a sostegno del popolo palestinese oppresso”.