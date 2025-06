Italia-Usa: Mattarella, ‘rapporto transatlantico resti cornice per sfide del nostro tempo’**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Il rapporto tra Stati Uniti e Italia ha attraversato tante generazioni. L’apporto degli emigranti che sono stati accolti negli Usa al pari di quelli provenienti da altri Paesi europei, è stato determinante per delineare i caratteri della cultura statunitense e i suoi valori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della National American Italian Foundation che da “cinquant’anni fornisce costante contributo al dialogo tra la comunità degli italiani in America e la Repubblica italiana”.

“La pace e la sicurezza internazionale sono debitrici al rapporto transatlantico, cornice fondamentale per la costruzione delle risposte alle grandi sfide del nostro tempo”, ha aggiunto il presidente Mattarella.