Dl sicurezza: Paita-Musolino (Iv), ‘inaccettabili gli accostamenti di Balboni’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Gli accostamenti di Balboni offendono tutta l’opposizione e sono inaccettabili, tanto più da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale così importante, come il presidente della Commissione Affari costituzionali”. Lo dicono in una nota le senatrici di Italia Viva Raffaella Paita, capogruppo al Senato, e Dafne Musolino, componente della prima commissione.

“Per quelle allusioni Balboni, dopo la nostra richiesta, si è scusato in Aula. Ma poco dopo ha ripetuto le offese, dimostrando quanto le scuse fossero forzate. Un atteggiamento grave, che denota la scarsa propensione al dialogo e al dissenso di questa maggioranza. E il decreto sicurezza – concludono – ne è l’ovvia conseguenza”.