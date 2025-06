Dl sicurezza: Magi, ‘oggi italiani hanno perso pezzo di libertà’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Oggi gli italiani hanno perso un pezzo di libertà: il Decreto Sicurezza è appena diventato legge con tutto il suo carico di norme liberticide, propagandiscamente sicuritario, inutilmente crudele e arrogantemente proibizionista. E’ un altro pezzo del puzzle che Giorgia Meloni sta componendo per trasformare definitivamente l’Italia in un regime illiberale di stampo orbaniano, calpestando come non si era mai visto la democrazia parlamentare. Un altro motivo per mandare un messaggio a questo governo: domenica e lunedì’ prossimi bisogna andare a votare ai referendum e frenare questa deriva liberticida”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.