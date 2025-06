Un 65enne di Sant’Agata de’ Goti è scivolato al di sotto del Ponte vecchio, nel pomeriggio di ieri, riportando una ferita profonda al capo. L’uomo, come da prime ricostruzioni, sembra stesse passeggiando nella parte sottostante una chiesetta nei paraggi del ponte quando, per motivi che sono in via di accertamento, è scivolato precipitando per diverse decine di metri. Per recuperare l’uomo è stato necessario allertare gli uomini dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Bonea.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia