Piazza Giovanni Paolo II a Sant’Agata de’ Goti è stata il vibrante palcoscenico del Saticula Motor Show, un evento che ha saputo fondere in due giorni l’adrenalina delle due e quattro ruote con un profondo spirito di solidarietà. Quella che è iniziata sabato come un’anteprima per scuole e giovani si è trasformata in un successo clamoroso, posizionando Sant’Agata de’ Goti come un punto d’incontro unico tra la passione per i motori e la valorizzazione del territorio locale.

