Montesarchio – Gli Amici dello Schiapparelli donano un defibrillatore alla comunità

“Il valore della vita è il dono più grande. Con spirito di solidarietà doniamo questo Dae per la tutela della vita e la sicurezza dei cittadini di Montesarchio”. Questo è il testo della targa collocata accanto al defibrillatore che gli Amici dello Schiapparelli hanno donato alla Comunità di Montesarchio e che è stato collocato nelle immediate adiacenze della farmacia Izzo in via Domenici della cittadina capofila della Valle Caudina.

