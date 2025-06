Il caso autovelox non omologati, l’affondo di Assoutenti: “Vanno disattivati”

“Dalle Dolomiti al Salento, centinaia di strade delle vacanze potrebbero rimanere prive di autovelox questa estate se non verrà presto attuata una regolamentazione seria riguardo l’omologazione di tali dispositivi. In assenza di regole certe, si rischia il caos sulle strade delle vacanze, con conseguenze significative per la sicurezza stradale e per le finanze degli enti locali”.

E’ la posizione del presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, per il quale i Comuni che utilizzano apparecchi non omologati dovranno disattivarli, altrimenti si troveranno a fronteggiare un numero elevato di ricorsi da parte degli automobilisti, anche a causa di una recente sentenza della Cassazione che ha dichiarato non valide le sanzioni emesse da autovelox non omologati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia