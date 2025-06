L’estate calda prende la rincorsa. Una prima impennata delle temperature potrebbe registrarsi in questa settimana anche per quanto riguarda il campionato di Serie C, visto che per venerdì è fissato il termine ultimo per le iscrizioni. Certo, solo dal prossimo 9 giugno la Covisoc avvierà la verifica delle documentazioni presentate dai club aventi diritto a prender parte al prossimo torneo di terza serie, ma sin dal week-end si potrà avere un’idea più chiara su quello che sarà l’organico della stagione 2025/26. Un mosaico per ora tutto da definire, a cui guarda con attenzione anche il Benevento. Non perché il club giallorosso rischi di incagliarsi nei controlli degli organi deputati a farli, ma perché da questa situazione potrebbero venir fuori interessanti opportunità di mercato.

