Giornata assolata e partecipazione ieri a Benevento, per il 79esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

“La coesione sociale tra tutti i cittadini, l’elemento di riflessione dell’analisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per la Festa del 2 Giugno. Valore della coesione sociale fondamentale a partire dai ragazzi. Riteniamo importante lavorare con le scuole, per prevenire fenomeni negativi. Coesione e senso civico a partire dalla formazione nelle scuole per costruire il futuro della comunità. Basilare l’educazione al rispetto delle leggi, della Costituzione. Da questo non si può prescindere”.

