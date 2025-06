Regge l’Università degli Studi del Sannio nel contesto della valutazione del report Cwur (Center For World University Rankings) che vede in atto un movimento tellurico nel mondo della formazione internazionale, con una generale retrocessione dei poli accademici occidentali e anche di quelli italiani.

Perde alcune posizioni l’Ateneo di Benevento, passando dalla 1.563esima del 2024 alla 1.596esima del 2025 ma restando comunque in un target alto, tra il 7,5 per cento dei migliori atenei mondiali, in una classifica che monitora oltre 21mila poli. Questa collocazione, in Italia, si traduce nel 61esimo posto, con variazione minima rispetto al 60esimo dello scorso anno.

