E’ di rilievo l’ammontare finanziario derivante dalle multe per violazioni al Codice della Strada.

Il dato è stato refertato nelle comunicazioni di prassi al Ministero dell’Interno da parte di Palazzo Mosti.

Dati che evidenziano il super lavoro della Polizia municipale: dalla relazione prodotta in data 29 aprile 2025 relativa a proventi dell’anno 2024 risulta un prospetto di incassi per 854.038 euro (non risulta nel prospetto la rendicontazione delle multe da infrazioni limite velocità, refertate con autovelox).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia