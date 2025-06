Incidente sul lavoro a Puglianello, dove un operaio è caduto da un’impalcatura.

Immediata l’allerta lanciata dai colleghi di lavoro, con l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno portato il ferito in ospedale per gli opportuni trattamenti medici.

L’uomo è in prognosi riservata.

