E’ dedicata alla Croce Rossa Italiana per il suo costante e lodevole impegno di volontariato in Italia e nel mondo, soprattutto nelle zone di crisi come l’Ucraina, l’edizione 2025 del “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 10 al 13 luglio prossimo.

Ad annunciarlo sono i vertici dell’Associazione “Icosit” che da dodici anni organizza nel Sannio l’evento che ha come obiettivo principale l’integrazione tra i Popoli.

Nell’ultima edizione la manifestazione fu dedicata al coraggio del “baby” poliziotto Daniel Devarjaye, detto “Dj”, il ragazzino texano di tredici anni che da tempo combatte contro un male incurabile e che con il suo coraggio a non mollare mai ha ricevuto tantissimi attestati e riconoscimenti dalle Forze dell’ordine negli Stati Uniti, compreso l’incontro ufficiale con il Presidente Donald Trump avvenuto lo scorso 4 marzo, ed anche in Italia dove l’allora Comandante Generale dei Carabinieri, Generale Teo Luzi, gli consegnò a Roma una tessera onoraria dell’Arma.

A ritirare il Premio “Telesia for Peoples” 2025 nella serata conclusiva del 13 luglio sarà l’avv. Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

“Siamo onorati – dicono i promotori dell’evento – e ringraziamo il Presidente Valastro ad aver accettato il nostro invito. Sarà sicuramente un’occasione importante non solo per la cittadina termale ma per l’intero Sannio dove la Croce Rossa Italiana vanta numerosi volontari e volontarie”.