Sempre acceso a Molinara, lo scontro tra maggioranza e opposizione, che, questa volta, ha come centro il Rendiconto di gestione 2024. Un documento contabile che rappresenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle uscite in relazione ai documenti di programmazione dell’ente, in modo particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP) e a quanto implementato con il bilancio di previsione di riferimento ossia quello del 2024.

